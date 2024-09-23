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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

1/2 штюбера 1805 года S (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1/2 штюбера 1805 года S - цена монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 1/2 штюбера 1805 года S - цена монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,14 - 5,12 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1/2 штюбера
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1805 года со знаком S. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1958 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Grün (3)
Берг 1/2 штюбера 1805 S на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Берг 1/2 штюбера 1805 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Берг 1/2 штюбера 1805 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 штюбера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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