Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1805 года P.R. "Тип 1802-1805" (Берг, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,488 гр
- Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1805 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Höhn (1)
- Künker (6)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (1)
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск