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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1805 года P.R. "Тип 1802-1805" (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1805 года P.R. "Тип 1802-1805" - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1805 года P.R. "Тип 1802-1805" - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,488 гр
  • Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1805 года со знаком P.R.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1043 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Берг Талер 1805 P.R. на аукционе Künker - March 14, 2013
Продавец Künker
Дата 14 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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