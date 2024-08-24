Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1805 года T.S. "Тип 1805-1806" (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,488 гр
- Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1805 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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