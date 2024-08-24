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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1805 года T.S. "Тип 1805-1806" (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1805 года T.S. "Тип 1805-1806" - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1805 года T.S. "Тип 1805-1806" - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,488 гр
  • Чистого серебра (0,4699 oz) 14,616 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1805 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Kroha - October 7, 2017
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1805 T.S. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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