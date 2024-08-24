Талер 1805 года T.S. "Тип 1805-1806" (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1805 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

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