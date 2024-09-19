Берг Период: 1802-1807 1802-1807
1/2 штюбера 1805 года R (Берг, Максимилиан I)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1805 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе
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