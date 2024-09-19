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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

1/2 штюбера 1805 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1/2 штюбера 1805 года R - цена монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 1/2 штюбера 1805 года R - цена монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Numiscollection

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,14 - 5,12 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1/2 штюбера
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 1/2 штюбера 1805 года со знаком R. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
Берг 1/2 штюбера 1805 R на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Берг 1/2 штюбера 1805 R на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 штюбера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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