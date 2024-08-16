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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1805 года R (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1805 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1805 года R - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1805 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 550 CZK. Торги состоялись 3 апреля 2016.

Сохранность
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  • Aurea (1)
Берг 3 штюбера 1805 R на аукционе Aurea - April 5, 2016
Продавец Aurea
Дата 5 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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