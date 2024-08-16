3 штюбера 1805 года R (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1805 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 550 CZK. Торги состоялись 3 апреля 2016.

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