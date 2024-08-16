Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1805 года R (Берг, Максимилиан I)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 штюбера
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1805 года со знаком R. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 550 CZK. Торги состоялись 3 апреля 2016.
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