Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1805 года S (Берг, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 штюбера 1805 года S - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I Реверс монеты - 3 штюбера 1805 года S - цена серебряной монеты - Берг, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1805 года со знаком S. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 650 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 8 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Katz (1)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Берг 3 штюбера 1805 S на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Берг 3 штюбера 1805 S на аукционе Александр - August 30, 2023
Берг 3 штюбера 1805 S на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Берг 3 штюбера 1805 S на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Берг 3 штюбера 1805 S на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Берга Каталог монет Максимилиана I Монеты Берга 1805 года Все бергские монеты бергские серебряные монеты бергские монеты номиналом 3 штюбера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск