3 штюбера 1805 года S (Берг, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1805 года со знаком S. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 650 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 8 января 2023.

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