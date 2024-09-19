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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1818
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818
Средняя цена 250 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
Талер 1818
Средняя цена 700 $
Продажи
1 20
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1818
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1818
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1818
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1818
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1818
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1818
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1818
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
8 дукатов MDCCCXVIII (1818) Конституция Золото
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Талер MDCCCXVIII (1818) Конституция
Средняя цена 180 $
Продажи
5 681
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