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1818
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1818
Монеты Баварии 1818 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Дукат 1818
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты
Талер 1818
Средняя цена
250 $
Продажи
1
28
Талер 1818
Средняя цена
700 $
Продажи
1
20
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
20 крейцеров 1818
Средняя цена
85 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1818
Средняя цена
170 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1818
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
8 дукатов MDCCCXVIII (1818) Конституция
Золото
Средняя цена
24000 $
Продажи
0
20
Талер MDCCCXVIII (1818) Конституция
Средняя цена
180 $
Продажи
5
681
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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