Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1818 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 740 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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