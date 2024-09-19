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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1818 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1818 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1818 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 740 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Бавария Талер 1818 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 122 EUR
Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Erwin Dietrich - June 25, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Heritage - May 17, 2018
Бавария Талер 1818 на аукционе Heritage - May 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Solidus Numismatik - December 3, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Бавария Талер 1818 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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