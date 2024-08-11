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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция". Золото (Бавария, Максимилиан I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 27,95 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 8 дукатов
  • Год MDCCCXVIII (1818)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция". Золото. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе MDC Monaco за 35000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
25473 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
16982 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе SINCONA - May 23, 2012
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Бавария 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) "Конституция" на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 дукатов 1818 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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