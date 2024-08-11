Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция". Золото (Бавария, Максимилиан I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 27,95 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 8 дукатов
- Год MDCCCXVIII (1818)
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 8 дукатов MDCCCXVIII (1818) года "Конституция". Золото. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе MDC Monaco за 35000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Где продать?
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