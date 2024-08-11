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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Памятные монеты 8 дукатов Максимилиана I - Бавария

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8 дукатов 1818

Конституция
Год Знак Описание Продажи Продажи
MDCCCXVIII (1818) Золото 0 20
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