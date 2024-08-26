Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1818 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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