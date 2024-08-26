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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1818 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1818 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1818 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
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  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (2)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бавария Талер 1818 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария Талер 1818 на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1818 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1818 на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1818 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1818 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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