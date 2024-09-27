Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1818 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1818
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1818 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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