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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1818 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1818 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1818 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1818
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1818 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
Бавария Дукат 1818 на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность AU
Цена
1387 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Бавария Дукат 1818 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Бавария Дукат 1818 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1818 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1818 на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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