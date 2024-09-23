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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1809 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 BE
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1809
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1809
Средняя цена 650 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1809
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1809
Средняя цена 430 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1809
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1809
Средняя цена 140 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1809-1810 Смещение штемпеля
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
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