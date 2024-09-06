Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1809 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 6 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,353 гр
  • Чистого серебра (0,0284 oz) 0,8824 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Баден 6 крейцеров 1809 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Баден 6 крейцеров 1809 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
2261 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Баден 6 крейцеров 1809 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Карла Фридриха Монеты Бадена 1809 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск