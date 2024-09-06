Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1809 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,353 гр
- Чистого серебра (0,0284 oz) 0,8824 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
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