Баден Период: 1802-1871 1802-1871
10 крейцеров 1809 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1200 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
Сохранность
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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