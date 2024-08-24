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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 крейцеров 1809 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 10 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1200 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • Möller (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (2)
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность F
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Münzen & Medaillen - October 18, 2007
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 18 октября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 крейцеров 1809 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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