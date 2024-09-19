Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1809-1810 года. Смещение штемпеля (Баден, Карл Фридрих)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1809-1810 года Смещение штемпеля - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/2 крейцера 1809-1810 года Смещение штемпеля - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1809-1810
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1809-1810 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Баден 1/2 крейцера 1809-1810 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Карла Фридриха Монеты Бадена 1809 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск