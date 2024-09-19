Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1809-1810 года. Смещение штемпеля (Баден, Карл Фридрих)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1809-1810
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1809-1810 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
Сохранность
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Где продать?
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