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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1809 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/2 крейцера 1809 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1809 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3427 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • Sonntag (1)
Баден 1/2 крейцера 1809 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден 1/2 крейцера 1809 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Баден 1/2 крейцера 1809 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1809 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Баден 1/2 крейцера 1809 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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