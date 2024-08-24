Баден Период: 1802-1871 1802-1871
20 крейцеров 1809 года (Баден, Карл Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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