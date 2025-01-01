flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1915 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1915 S
Средняя цена730 $
Продажи
2187
Аверс
Реверс
Соверен 1915 M
Средняя цена570 $
Продажи
199
Аверс
Реверс
Соверен 1915 P
Средняя цена550 $
Продажи
049
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1915 P
Средняя цена340 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1915 S
Средняя цена340 $
Продажи
5179
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1915 M
Средняя цена340 $
Продажи
032
Категория
Год
Поиск