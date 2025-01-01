Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1915
Монеты Австралии 1915 года
Соверен 1915 S
Средняя цена
730 $
Продажи
2
187
Соверен 1915 M
Средняя цена
570 $
Продажи
1
99
Соверен 1915 P
Средняя цена
550 $
Продажи
0
49
1/2 соверена 1915 P
Средняя цена
340 $
Продажи
0
22
1/2 соверена 1915 S
Средняя цена
340 $
Продажи
5
179
1/2 соверена 1915 M
Средняя цена
340 $
Продажи
0
32
