Австралия

1/2 соверена 1915 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC892,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1915
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (174)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 27370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Mowbray Collectables - 20 сентября 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата20 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
К аукциону
Австралия 1/2 соверена 1915 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1915 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами S составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1915 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1915 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1915 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
