1/2 соверена 1915 года P (Австралия, Георг V)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,3 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC136,219
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодГеорг V
- Номинал1/2 соверена
- Год1915
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворПерт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 1050 AUD. Торги состоялись 10 ноября 2021.
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1915 года P?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами P составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1915 года с буквами P?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1915 года со знаком P?
Для продажи 1/2 соверена 1915 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.