flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1915 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC136,219

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1915
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (22)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Roxbury’s Auction House за 1050 AUD. Торги состоялись 10 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage Eur - 13 мая 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата13 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Roxbury’s - 12 ноября 2021
ПродавецRoxbury’s
Дата12 ноября 2021
СохранностьMS62 BN
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Roxbury’s - 22 июля 2021
ПродавецRoxbury’s
Дата22 июля 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Eurseree - 30 августа 2020
ПродавецEurseree
Дата30 августа 2020
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 июля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 июля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе DNW - 22 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата22 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 апреля 2020
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата2 апреля 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 21 февраля 2019
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 21 февраля 2019
ПродавецHeritage
Дата21 февраля 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 7 декабря 2017
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 7 декабря 2017
ПродавецHeritage
Дата7 декабря 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 27 августа 2015
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 27 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата27 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 11 января 2012
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 11 января 2012
ПродавецHeritage
Дата11 января 2012
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 3 января 2012
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 3 января 2012
ПродавецHeritage
Дата3 января 2012
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 11 января 2011
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
Австралия 1/2 соверена 1915 P на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1915 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами P составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1915 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1915 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1915 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1915 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы