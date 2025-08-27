flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1915 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,346,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1915
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:730 USD
График аукционных продаж Соверен 1915 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (185)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1915 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99121 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Goldberg - 30 июля 2025
Дата30 июля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
Дата11 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
Дата11 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
Дата31 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1915 S на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону
Австралия Соверен 1915 S на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1915 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1915 года с буквами S составляет 730 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1915 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1915 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1915 года со знаком S?

Для продажи соверен 1915 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

