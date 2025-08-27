flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1915 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,373,596

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1915
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1915 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (49)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1915 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Numisbalt - 9 июня 2024
ПродавецNumisbalt
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Stack's - 18 января 2021
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Stack's - 18 января 2021
ПродавецStack's
Дата18 января 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе Coin Cabinet - 17 января 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 января 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1915 P на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1915 P на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1915 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1915 года с буквами P составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1915 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1915 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1915 года со знаком P?

Для продажи соверен 1915 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1915 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы