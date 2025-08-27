1/2 соверена 1915 года M (Австралия, Георг V)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,3 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC125,664
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодГеорг V
- Номинал1/2 соверена
- Год1915
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26055 проданному на аукционе Heritage Auctions за 852 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1915 года M?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами M составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1915 года с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1915 года со знаком M?
Для продажи 1/2 соверена 1915 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.