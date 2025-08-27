flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1915 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1915 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1915 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC125,664

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1915
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1915 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (32)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26055 проданному на аукционе Heritage Auctions за 852 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 3 сентября 2020
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 3 сентября 2020
ПродавецHeritage
Дата3 сентября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 30 августа 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 августа 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Coin Cabinet - 24 ноября 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Stack's - 20 августа 2019
Австралия 1/2 соверена 1915 M на аукционе Stack's - 20 августа 2019
ПродавецStack's
Дата20 августа 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1915 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами M составляет 340 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1915 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1915 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1915 года со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1915 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1915 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы