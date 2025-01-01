flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Monedas de oro 1 libra (transvaalense) Transvaal - Sudáfrica

1 libra (transvaalense) 1874

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1874Bonita barba6950231874Barba de pelo áspero174112
1 libra (transvaalense) 1892-1900

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas
1892Doble eje16,000100161892Eje único--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 libra (transvaalense) 1902

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1902986235
