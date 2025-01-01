SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020
Monedas de oro 1 libra (transvaalense) Transvaal - Sudáfrica
1 libra (transvaalense) 1874
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1874Bonita barba6950231874Barba de pelo áspero174112
1 libra (transvaalense) 1892-1900
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1892Doble eje16,000100161892Eje único--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
1 libra (transvaalense) 1902
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1902986235
