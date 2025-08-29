flag
1 libra (transvaalense) 1899 (Sudáfrica, Transvaal)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC130

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1899
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1899?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

