1 libra (transvaalense) 1874. Barba de pelo áspero (Sudáfrica, Transvaal)

Variedad: Barba de pelo áspero

Anverso 1 libra (transvaalense) 1874 Barba de pelo áspero - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1874 Barba de pelo áspero - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC174

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1874
  • Casa de monedaBirmingham
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:48000 USD
Precio promedio (PROOF):14000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1874 Barba de pelo áspero - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (11)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1874 . Barba de pelo áspero. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 162 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 110000. La subasta tuvo lugar el 31 de enero de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónPF63 NGC
Precio
14400 $
Precio en la divisa de la subasta 14400 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
72000 $
Precio en la divisa de la subasta 72000 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Schulman - 22 de octubre de 2020
VendedorSchulman
Fecha22 de octubre de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de agosto de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de agosto de 2019
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Stack's - 12 de agosto de 2016
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2016
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 1 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2013
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Künker - 31 de enero de 2013
VendedorKünker
Fecha31 de enero de 2013
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónAU55 BN NGC
Precio
¿Dónde comprar?
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1874?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1874 es de 48000 USD para las monedas de acuñación regular y de 14000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1874?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1874?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

