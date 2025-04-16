flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1893 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Roma Numismatics Ltd.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC62,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1893
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:570 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1893 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1893 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 946 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 1351. La subasta tuvo lugar el 16 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Katz - 17 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
1540 $
Precio en la divisa de la subasta 1351 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Roma Numismatics - 3 de agosto de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha3 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
328 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Frühwald - 27 de noviembre de 2022
VendedorFrühwald
Fecha27 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Roma Numismatics - 18 de agosto de 2022
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de agosto de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Roma Numismatics - 15 de octubre de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Roma Numismatics - 19 de diciembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Emporium Hamburg - 1 de abril de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha1 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Schulman - 21 de noviembre de 2015
VendedorSchulman
Fecha21 de noviembre de 2015
ConservaciónF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Künker - 25 de junio de 2015
VendedorKünker
Fecha25 de junio de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Palombo - 30 de noviembre de 2012
VendedorPalombo
Fecha30 de noviembre de 2012
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2012
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Künker - 23 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1893 en subasta Chaponnière & Hess-Divo - 24 de mayo de 2011
VendedorChaponnière & Hess-Divo
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1893?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1893 es de 570 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1893?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1893 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1893?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1893, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
