1 libra (transvaalense) 1896 (Sudáfrica, Transvaal)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC235,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1896
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1896 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 905 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 2200. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
585 $
Precio en la divisa de la subasta 90000 JPY
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Warin Global Investments - 12 de mayo de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
478 $
Precio en la divisa de la subasta 460 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 6 de mayo de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha6 de mayo de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 13 de noviembre de 2020
VendedorEmporium Hamburg
Fecha13 de noviembre de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Künker - 26 de junio de 2020
VendedorKünker
Fecha26 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Roma Numismatics - 19 de diciembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2013
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2012
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Gorny & Mosch - 7 de marzo de 2011
VendedorGorny & Mosch
Fecha7 de marzo de 2011
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Rauch - 12 de mayo de 2010
VendedorRauch
Fecha12 de mayo de 2010
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Leu - 31 de octubre de 2009
VendedorLeu
Fecha31 de octubre de 2009
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Künker - 11 de marzo de 2009
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2009
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Stack's - 18 de diciembre de 2008
VendedorStack's
Fecha18 de diciembre de 2008
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Künker - 28 de septiembre de 2006
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2006
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1896 en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2006
VendedorGoldberg
Fecha31 de mayo de 2006
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1896?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1896 es de 670 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1896?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1896 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1896?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1896, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

