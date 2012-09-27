flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1895 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC336,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1895
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1895 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1895 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 904 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Roma Numismatics - 19 de diciembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
111 $
Precio en la divisa de la subasta 85 GBP
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
353 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Hess Divo - 29 de mayo de 2018
VendedorHess Divo
Fecha29 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Rauch - 11 de abril de 2018
VendedorRauch
Fecha11 de abril de 2018
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta TimeLine Auctions - 10 de diciembre de 2016
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Emporium Hamburg - 18 de noviembre de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha18 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Rauch - 20 de abril de 2016
VendedorRauch
Fecha20 de abril de 2016
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2013
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2013
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1895 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1895?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1895 es de 1900 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1895?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1895 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1895?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1895, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

