SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1898 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1 libra (transvaalense) 1898 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1898 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC137,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1898
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1898 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 907 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 1600. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
824 $
Precio en la divisa de la subasta 700 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 24 de mayo de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
966 $
Precio en la divisa de la subasta 850 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 24 de mayo de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 de abril de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 25 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Numismatica Ranieri - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 26 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 19 de abril de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Künker - 19 de abril de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1898 en subasta Varesi - 9 de noviembre de 2022
VendedorVaresi
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1898?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1898 es de 600 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1898?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1898?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

