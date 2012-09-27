flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1892. Eje único (Sudáfrica, Transvaal)

Variedad: Eje único

Anverso 1 libra (transvaalense) 1892 Eje único - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1892 Eje único - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,325 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1892
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1892 . Eje único. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 901 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 32000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Künker - 27 de septiembre de 2022
VendedorKünker
Fecha27 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
722 $
Precio en la divisa de la subasta 750 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta SINCONA - 18 de mayo de 2021
VendedorSINCONA
Fecha18 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
554 $
Precio en la divisa de la subasta 500 CHF
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Künker - 30 de enero de 2020
VendedorKünker
Fecha30 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 3 de agosto de 2018
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha3 de agosto de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónMS61
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1892?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1892 es de 8300 USD. La moneda contiene 7,325 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 827,66 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1892?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1892?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

