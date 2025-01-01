flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Monedas de de Sudáfrica 1892

Monedas de oro

Anverso
Reverso
1 libra (transvaalense) 1892Doble eje
Precio promedio1800 $
Ventas
016
Anverso
Reverso
1 libra (transvaalense) 1892Eje único
Precio promedio8300 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
1/2 libra (transvaalense) 1892Doble eje
Precio promedio1100 $
Ventas
1128
