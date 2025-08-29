1/2 libra (transvaalense) 1892. Doble eje (Sudáfrica, Transvaal)
Variedad: Doble eje
Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Detalles técnicos
- MetalOro (0,916)
- Peso3,994 g
- Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
- Diámetro19,4 mm
- CantoEstriado
- Tirada UNC10,000
- Tirada PROOF20
Descripción
- PaísSudáfrica
- PeríodoTransvaal
- Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
- Año1892
- Casa de monedaBerlín
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1892 . Doble eje. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63 vendido en la subasta Schulman b.v. por EUR 45000. La subasta tuvo lugar el 12 de abril de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?
Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1892 es de 1100 USD para las monedas de acuñación regular y de 25000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?
Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.