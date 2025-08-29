flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 libra (transvaalense) 1892. Doble eje (Sudáfrica, Transvaal)

Variedad: Doble eje

Anverso 1/2 libra (transvaalense) 1892 Doble eje - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1/2 libra (transvaalense) 1892 Doble eje - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1176 oz) 3,6585 g
  • Diámetro19,4 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC10,000
  • Tirada PROOF20

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1/2 libra (transvaalense)
  • Año1892
  • Casa de monedaBerlín
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) de 1892 . Doble eje. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63 vendido en la subasta Schulman b.v. por EUR 45000. La subasta tuvo lugar el 12 de abril de 2022.

Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta CoinsNB - 14 de junio de 2025
VendedorCoinsNB
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
396 $
Precio en la divisa de la subasta 343 EUR
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
483 $
Precio en la divisa de la subasta 400 CHF
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 23 de agosto de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 23 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 3 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Coin Cabinet - 10 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de septiembre de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 14 de septiembre de 2023
VendedorStack's
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 17 de agosto de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 17 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha17 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónPF62 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 16 de enero de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 16 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
Sudáfrica 1/2 libra (transvaalense) 1892 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra (transvaalense) del 1892 es de 1100 USD para las monedas de acuñación regular y de 25000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6585 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 413,31 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra (transvaalense) del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra (transvaalense) del 1892?

Para vender 1/2 libra (transvaalense) del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

