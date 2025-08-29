flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1892. Doble eje (Sudáfrica, Transvaal)

Variedad: Doble eje

Anverso 1 libra (transvaalense) 1892 Doble eje - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1892 Doble eje - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC16,000
  • Tirada PROOF10

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1892
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1892 Doble eje - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (16)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1892 . Doble eje. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1207 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 64000. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
4320 $
Precio en la divisa de la subasta 4320 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 1 de agosto de 2024
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha1 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
785 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 AUD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 12 de abril de 2024
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha12 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Numismatica Ranieri - 21 de noviembre de 2020
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha21 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Numismatica Ranieri - 9 de noviembre de 2019
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha9 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2019
ConservaciónVF20
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Gorny & Mosch - 16 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha16 de octubre de 2019
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 23 de noviembre de 2018
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha23 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 3 de agosto de 2018
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha3 de agosto de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 3 de agosto de 2018
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha3 de agosto de 2018
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Emporium Hamburg - 1 de abril de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha1 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Palombo - 21 de noviembre de 2015
VendedorPalombo
Fecha21 de noviembre de 2015
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1892 en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónPF65 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1892?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1892 es de 1800 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1892?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1892?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas TransvaalMonedas de Sudáfrica en 1892Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal 1 libra (transvaalense)Subastas numismáticas