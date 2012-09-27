flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 libra (transvaalense) 1894 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1 libra (transvaalense) 1894 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1894 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC318,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1894
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1894 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1894 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 903 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 15000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
1100 NZD
Precio en la divisa de la subasta 1100 NZD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
1100 NZD
Precio en la divisa de la subasta 1100 NZD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 11 de mayo de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Nomisma Aste - 23 de octubre de 2022
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 11 de noviembre de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha11 de noviembre de 2021
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Künker - 21 de julio de 2021
VendedorKünker
Fecha21 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta VL Nummus - 12 de julio de 2020
VendedorVL Nummus
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Roma Numismatics - 19 de diciembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Schulman - 30 de junio de 2018
VendedorSchulman
Fecha30 de junio de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Emporium Hamburg - 13 de noviembre de 2015
VendedorEmporium Hamburg
Fecha13 de noviembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Monnaies d'Antan - 23 de mayo de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1894 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónMS62
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1894?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1894 es de 2000 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1894?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1894 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1894?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1894, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

