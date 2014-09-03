1 libra (transvaalense) 1900 (Sudáfrica, Transvaal)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC788,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1900
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1900 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31722 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3055. La subasta tuvo lugar el 3 de septiembre de 2014.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
681 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
588 $
Precio en la divisa de la subasta 560 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Nihon - 10 de diciembre de 2023
VendedorNihon
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 19 de abril de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 1 de diciembre de 2021
VendedorKünker
Fecha1 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 11 de noviembre de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha11 de noviembre de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 6 de mayo de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha6 de mayo de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 9 de mayo de 2019
VendedorKünker
Fecha9 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Numismatica Ranieri - 10 de noviembre de 2018
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha10 de noviembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Hess Divo - 29 de mayo de 2018
VendedorHess Divo
Fecha29 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Palombo - 21 de noviembre de 2015
VendedorPalombo
Fecha21 de noviembre de 2015
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 1 de octubre de 2015
VendedorKünker
Fecha1 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 11 de marzo de 2015
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1900 en subasta Künker - 11 de marzo de 2015
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1900?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1900 es de 910 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1900?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1900?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

