1 libra (transvaalense) 1874. Bonita barba (Sudáfrica, Transvaal)

Variedad: Bonita barba

Anverso 1 libra (transvaalense) 1874 Bonita barba - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1874 Bonita barba - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC695

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1874
  • Casa de monedaBirmingham
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:31000 USD
Precio promedio (PROOF):11000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 libra (transvaalense) 1874 Bonita barba - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal
Precios de subastas (23)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1874 . Bonita barba. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1320 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 115000. La subasta tuvo lugar el 3 de octubre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
1600 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
12000 $
Precio en la divisa de la subasta 12000 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Roma Numismatics - 7 de noviembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha7 de noviembre de 2019
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Künker - 10 de octubre de 2019
VendedorKünker
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 7 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2019
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2016
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Chaponnière - 7 de septiembre de 2014
VendedorChaponnière
Fecha7 de septiembre de 2014
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 8 de agosto de 2014
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2014
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta London Coins - 1 de marzo de 2014
VendedorLondon Coins
Fecha1 de marzo de 2014
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Chaponnière - 7 de diciembre de 2013
VendedorChaponnière
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de octubre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de octubre de 2011
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Heritage - 18 de abril de 2011
VendedorHeritage
Fecha18 de abril de 2011
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1874 en subasta Stack's - 16 de enero de 2007
De colección Gund III
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2007
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1874?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1874 es de 31000 USD para las monedas de acuñación regular y de 11000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1874?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1874?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

