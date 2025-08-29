1 libra (transvaalense) 1874. Bonita barba (Sudáfrica, Transvaal)
Variedad: Bonita barba
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1874 . Bonita barba. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1320 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 115000. La subasta tuvo lugar el 3 de octubre de 2011.
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1874?
Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1874 es de 31000 USD para las monedas de acuñación regular y de 11000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1874?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1874 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1874?
Para vender 1 libra (transvaalense) del 1874, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.