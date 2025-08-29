1 libra (transvaalense) 1897 (Sudáfrica, Transvaal)
Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's
Detalles técnicos
- MetalOro (0,916)
- Peso7,988 g
- Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
- Diámetro22 mm
- CantoEstriado
- Tirada UNC311,000
Descripción
- PaísSudáfrica
- PeríodoTransvaal
- Valor nominal1 libra (transvaalense)
- Año1897
- Casa de monedaPretoria
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1897 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 906 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 2700. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1897?
Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1897 es de 600 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1897?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1897?
Para vender 1 libra (transvaalense) del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.