1 libra (transvaalense) 1897 (Sudáfrica, Transvaal)

Anverso 1 libra (transvaalense) 1897 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, TransvaalReverso 1 libra (transvaalense) 1897 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Transvaal

Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,916)
  • Peso7,988 g
  • Oro puro (0,2352 oz) 7,317 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC311,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1897
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1897 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 906 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 2700. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónG
Precio
875 NZD
Precio en la divisa de la subasta 875 NZD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Naumann - 2 de junio de 2024
VendedorNaumann
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
461 $
Precio en la divisa de la subasta 425 EUR
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 5 de mayo de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha5 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Künker - 1 de diciembre de 2021
VendedorKünker
Fecha1 de diciembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 11 de noviembre de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha11 de noviembre de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 6 de mayo de 2021
VendedorEmporium Hamburg
Fecha6 de mayo de 2021
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 13 de noviembre de 2020
VendedorEmporium Hamburg
Fecha13 de noviembre de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Roma Numismatics - 19 de diciembre de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha19 de diciembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 12 de noviembre de 2019
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Nihon - 9 de diciembre de 2018
VendedorNihon
Fecha9 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 16 de abril de 2018
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de abril de 2018
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 18 de noviembre de 2017
VendedorEmporium Hamburg
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Schulman - 21 de noviembre de 2015
VendedorSchulman
Fecha21 de noviembre de 2015
ConservaciónF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Palombo - 21 de noviembre de 2015
VendedorPalombo
Fecha21 de noviembre de 2015
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Emporium Hamburg - 14 de noviembre de 2014
VendedorEmporium Hamburg
Fecha14 de noviembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Künker - 11 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Chaponnière - 29 de noviembre de 2012
VendedorChaponnière
Fecha29 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1897 en subasta Künker - 12 de octubre de 2012
VendedorKünker
Fecha12 de octubre de 2012
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1897?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1897 es de 600 USD. La moneda contiene 7,317 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 826,61 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1897?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1897 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1897?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1897, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

