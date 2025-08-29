1 libra (transvaalense) 1902 (Sudáfrica, Transvaal)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,999)
  • Peso8,12 g
  • Oro puro (0,2608 oz) 8,1119 g
  • Diámetro22,8 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC986

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoTransvaal
  • Valor nominal1 libra (transvaalense)
  • Año1902
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) de 1902 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Transvaal. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25091 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 48875. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 6 de junio de 2025
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 6 de junio de 2025
VendedorStatus International
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
15600 $
Precio en la divisa de la subasta 15600 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
7380 $
Precio en la divisa de la subasta 7380 USD
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 7 de junio de 2024
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 7 de junio de 2024
VendedorStatus International
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 9 de junio de 2023
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 9 de junio de 2023
VendedorStatus International
Fecha9 de junio de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 23 de junio de 2022
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 23 de junio de 2022
VendedorStatus International
Fecha23 de junio de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Künker - 24 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Künker - 28 de septiembre de 2021
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 11 de junio de 2021
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Status International - 11 de junio de 2021
VendedorStatus International
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 6 de noviembre de 2020
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 6 de noviembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha6 de noviembre de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2020
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2020
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Heritage - 27 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de abril de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2018
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2018
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 4 de agosto de 2017
Sudáfrica 1 libra (transvaalense) 1902 en subasta Stack's - 4 de agosto de 2017
VendedorStack's
Fecha4 de agosto de 2017
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Transvaal de 1 libra (transvaalense) del 1902?

Según los últimos datos, a fecha de 29 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 libra (transvaalense) del 1902 es de 9000 USD. La moneda contiene 8,1119 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 916,58 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 libra (transvaalense) del 1902?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 libra (transvaalense) del 1902 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 libra (transvaalense) del 1902?

Para vender 1 libra (transvaalense) del 1902, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

