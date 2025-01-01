RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
Monedas conmemorativas de plata 5 rublos de la URSS y RSFS - Rusia
5 rublos 1977Olimpiada - 1980. Leningrado
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД205,411121,4170161977ММД205,411121,41701
5 rublos 1977Olimpiada - 1980. Tallin
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД251,562122,167091977ММД251,562122,167019
5 rublos 1977Olimpiada - 1980. Kiev
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД250,037121,137039
5 rublos 1977Olimpiada - 1980. Minsk
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1977ЛМД250,040121,137041
5 rublos 1978Olimpiada - 1980. Natación
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД226,655118,353126
5 rublos 1978Olimpiada - 1980. Carrera
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД225,653118,353033
5 rublos 1978Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД220,603118,409021978ММД220,603118,409012
5 rublos 1978Olimpiada - 1980. Saltos de altura
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1978ЛМД220,583119,143041978ММД220,583119,143013
5 rublos 1979Olimpiada - 1980. Lanzamiento de martillo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД201,078107,928021979ММД201,078107,928014
5 rublos 1979Olimpiada - 1980. Halterofilia
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1979ЛМД207,078107,928031979ММД207,078107,928015
5 rublos 1980Olimpiada - 1980. Gimnasia
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420011
5 rublos 1980Olimpiada - 1980. Tiro con arco
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420011980ММД126,22095,42007
5 rublos 1980Olimpiada - 1980. Juegos tradicionales
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420015
5 rublos 1980Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas1980ЛМД126,22095,420016
