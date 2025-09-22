flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Империя

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC220,583
  • Tirada PROOF119,143

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (4)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1677 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 22. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
25 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
17 $
Precio en la divisa de la subasta 16 EUR
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura"?

Para vender 5 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

