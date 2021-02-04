flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Auktionen Frühwald

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC250,040
  • Tirada PROOF121,137

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1977
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Precio promedio (PROOF):35 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (41)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1977 "Olimpiada - 1980. Minsk" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2295 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 160. La subasta tuvo lugar el 4 de febrero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Klondike Auction - 20 de julio de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
37 $
Precio en la divisa de la subasta 32 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Russiancoin - 20 de febrero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Numismatica Ferrarese - 1 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Russiancoin - 14 de noviembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Coins NB - 18 de febrero de 2024
VendedorCoins NB
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Frühwald - 20 de enero de 2024
VendedorFrühwald
Fecha20 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Coins NB - 16 de diciembre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Minsk" en subasta Pesek Auctions - 15 de noviembre de 2023
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Minsk"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Minsk" es de 20 USD para las monedas de acuñación regular y de 35 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1977. "Olimpiada - 1980. Minsk" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1977 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Minsk"?

Para vender 5 rublos del 1977, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

