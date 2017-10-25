flag
5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC220,603
  • Tirada PROOF118,409

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (12)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5707 vendido en la subasta Cayón Subastas por EUR 110. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Zöttl - 22 de marzo de 2025
VendedorZöttl
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
17 $
Precio en la divisa de la subasta 13 GBP
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta BAC - 14 de noviembre de 2023
VendedorBAC
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta BAC - 6 de junio de 2023
VendedorBAC
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Deporte ecuestre"?

Para vender 5 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
