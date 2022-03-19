flag
5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC220,583
  • Tirada PROOF119,143

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (13)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7083 vendido en la subasta A.Karamitsos International Philatelic Auctions por EUR 75. La subasta tuvo lugar el 19 de marzo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta AURORA - 28 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 RUB
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS70 NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta BAC - 14 de noviembre de 2023
VendedorBAC
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta BAC - 6 de junio de 2023
VendedorBAC
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de abril de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Soler y Llach - 27 de octubre de 2017
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de octubre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta HERVERA - 26 de octubre de 2017
VendedorHERVERA
Fecha26 de octubre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" es de 10 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1978. ММД. "Olimpiada - 1980. Saltos de altura"?

Para vender 5 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
