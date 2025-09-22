flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC207,078
  • Tirada PROOF107,928

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1979
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (3)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1979 "Olimpiada - 1980. Halterofilia" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" en subasta Russiancoin - 27 de octubre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Halterofilia" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1979. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Halterofilia"?

Para vender 5 rublos del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

