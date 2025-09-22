flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Numisbalt

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC126,220
  • Tirada PROOF95,420

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1980
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1980 "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2714 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 59. La subasta tuvo lugar el 24 de julio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 14 EUR
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Russiancoin - 14 de noviembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 17 EUR
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Numismática Leilões - 18 de abril de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Denga1700 - 17 de diciembre de 2020
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Denga1700 - 17 de diciembre de 2020
VendedorDenga1700
Fecha17 de diciembre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Coinhouse - 28 de septiembre de 2019
VendedorCoinhouse
Fecha28 de septiembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Auction World - 15 de octubre de 2017
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2017
ConservaciónPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1980 ЛМД "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi""?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1980. "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi"" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1980. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Juego ecuestre "Isindi""?

Para vender 5 rublos del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1980Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 5 rublosSubastas numismáticas