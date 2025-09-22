flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Coins and Medals

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC251,562
  • Tirada PROOF122,167

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1977
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1977 "Olimpiada - 1980. Tallin" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2871 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 55. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Klondike Auction - 20 de julio de 2025
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Klondike Auction - 20 de julio de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
59 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Frühwald - 20 de enero de 2024
VendedorFrühwald
Fecha20 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta BAC - 20 de septiembre de 2023
VendedorBAC
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Numismatica Ferrarese - 3 de abril de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha3 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Numismatica Ferrarese - 26 de diciembre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha26 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Numismatica Ferrarese - 24 de octubre de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha24 de octubre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Numismatica Ferrarese - 4 de agosto de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha4 de agosto de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de marzo de 2021
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de marzo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Soler y Llach - 27 de octubre de 2017
VendedorSoler y Llach
Fecha27 de octubre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta HERVERA - 26 de octubre de 2017
VendedorHERVERA
Fecha26 de octubre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1977. ММД. "Olimpiada - 1980. Tallin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1977. ММД. "Olimpiada - 1980. Tallin" es de 6 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1977. "Olimpiada - 1980. Tallin" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1977 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1977. ММД. "Olimpiada - 1980. Tallin"?

Para vender 5 rublos del 1977, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

