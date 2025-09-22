flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Numisbalt

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC225,653
  • Tirada PROOF118,353

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (33)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1978 "Olimpiada - 1980. Carrera" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 61556 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 360. La subasta tuvo lugar el 2 de noviembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta NUMMUS Olomouc - 10 de abril de 2025
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 28 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 17 EUR
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF64 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta BAC - 14 de noviembre de 2023
VendedorBAC
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónPF69 NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Coinhouse - 8 de octubre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha8 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta BAC - 6 de junio de 2023
VendedorBAC
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta V. GADOURY - 6 de junio de 2023
VendedorV. GADOURY
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Numisbalt - 13 de mayo de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Numismática Leilões - 18 de abril de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta BAC - 14 de diciembre de 2022
VendedorBAC
Fecha14 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Rare Coins - 19 de octubre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha19 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Rio de la Plata - 19 de junio de 2022
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de junio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Carrera" en subasta Katz - 8 de junio de 2022
VendedorKatz
Fecha8 de junio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Carrera"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Carrera" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1978. "Olimpiada - 1980. Carrera" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1978. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Carrera"?

Para vender 5 rublos del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
