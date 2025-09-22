flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Auktionen Frühwald

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso16,67 g
  • Plata pura (0,4824 oz) 15,003 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC251,562
  • Tirada PROOF122,167

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal5 rublos
  • Año1977
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (9)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 5 rublos de 1977 "Olimpiada - 1980. Tallin" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1798 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 30. La subasta tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
29 $
Precio en la divisa de la subasta 27 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta TMAJK sro - 14 de marzo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha14 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Pesek Auctions - 15 de noviembre de 2023
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Pesek Auctions - 15 de noviembre de 2023
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
17 $
Precio en la divisa de la subasta 16 EUR
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Coins.ee - 8 de noviembre de 2020
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Coins.ee - 8 de noviembre de 2020
VendedorCoins.ee
Fecha8 de noviembre de 2020
ConservaciónMS68 NGC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 5 rublos 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tallin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tallin" es de 25 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 rublos del 1977. "Olimpiada - 1980. Tallin" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 5 rublos del 1977 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 rublos del 1977. ЛМД. "Olimpiada - 1980. Tallin"?

Para vender 5 rublos del 1977, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1977Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 5 rublosSubastas numismáticas